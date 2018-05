Dierenactivisten opgepakt bij viering Kallemooi op Schier

Op Schier hebben zeven dierenactivisten zaterdagavond laat geprobeerd zich vast te maken aan de 20 meter lange mast die wordt gebruikt voor Kallemooi. In die mast komt een mand met daarin een haan. Het beest blijft drie dagen in de mand aan de mast. Volgens de activisten lijdt het beest daaronder. Zes van de zeven activisten zijn gearresteerd. Een zevende raakte kort bewusteloos door een klap tegen zijn hoofd, maar kon aan de vrijwillige buurtbrigade ontsnappen.

De activisten laten weten dat ze doorgaan met hun strijd omdat ze vinden dat deze vorm van dierenmishandeling voor vermaak moet stoppen.

Al jaren is er ergernis over Kallemooi. Voorstanders willen vasthouden aan de traditie met Pinksteren en zeggen dat de gezondheid van de haan goed in de gaten wordt gehouden.