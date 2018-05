Liet International 2018 XXL met maar liefst 14 deelnemers

Op Liet International 2018 XXL staan dit jaar maar liefst 14 acts. Dat is zo'n vijf meer dan gewoonlijk. Het songfestival voor regionale of minderheidstalen is een Fries initiatief en werd voor het eerst georganiseerd in 2002, in Leeuwarden. Sinds 2006 reist het festival door Europa en sinds 2008 gebeurt dit onder het beschermheerschap van de Raad van Europa.

De 12de editie van Liet International is woensdag 23 mei in poppodium Neushoorn in Leeuwarden. Verschillende talen waren nog niet eerder op Liet International te horen. Voor Friesland doet de winnaar van Liet mee, Stonecrobs. De hele lijst van Liet International 2018 XXL en de taal waarin ze zingen:

- Afro-Carib Ensemble (Sranan Tongo, Surinaams)

- Billy Fumey (Frankoprovencaals)

- Evgenia Udalova (Komi)

- Familia Caamagno (Galicisch)

- Gerda Stevenson & Kyrre Slind (Schots)

- Inger Karoline Gaup & band (Samisch)

- Jenne Decleir (Antwerps)

- Luko Reinders (Fries)

- Nastasia Zürcher (Galicisch)

- Pira (Aromaans)

- Stonecrobs (Fries)

- The Rowan Tree (Cornisch)

- Whyte (Schots-Gaelisch)

- Zaman (Basjkiers)

Sommigen deelnemers spelen ook op andere plekken, zoals in talenpaviljoen MeM in de Prinsentuin, bij NHL Stenden Hogeschool en in de stadsbussen van Arriva.

Liet International trekt elk jaar veel media - van BBC tot Al Jazeera - en is uitgegroeid tot een van de grootste evenementen voor de promotie van minderheidstalen. In 2017 was de laatste editie van Liet International in Kautokeino, bij de Sámi in het noorden van Noorwegen.