Elfsteden Ultraloop: nog 36 deelnemers in competitie

Er zijn zaterdagavond nog 36 ultralopers actief in de race van de Elfsteden Ultraloop door Fryslân. Tot nu toe zijn er drie uitvallers; een deelnemer was niet bij de start in Bolsward. De hardlopers zijn het hele weekend te volgen via de GPS. De eerste hardlopers zijn nu op het traject tussen Dronrijp en Bolsward aanbeland.

Uitvallers

De uitvallers zijn Menno van Bruggen uit Lunteren, Jenni de Groot uit Leeuwarden en Klaas van Heeringen uit Hurdegaryp. Van Heeringen is een van de bedenkers van de Elfsteden Ultraloop. Hij is uitgestapt omdat hij teveel last had van zijn knie. Jeni de Groot is ook een bekend ultraloopster. Zij liep onder andere dwars door de Verenigde Staten en van Bari naar de Noordkaap. Zij is uitgestapt omdat ze last had van haar lies.

Internationale lopers

Er doen lopers mee uit onder andere België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Japan. De Elfsteden Ultraloop is zaterdagochtend van start gegaan in Bolsward. De deelnemers lopen 230 kilometer achter elkaar. Ze moeten in ieder geval binnen 32 uren over de finish komen, de snelsten doen dat binnen 24 uren.

De finish van de Elfsteden Ultraloop is ook weer in Bolsward. Onderweg zijn er drie strenge tijdcontroles. Wie niet op tijd doorkomt, moet zijn startnummer inleveren.