Jitse Kramer uit Leeuwarden is zaterdag in Zuid-Afrika tweede geworden op het onderdeel sterke man bij de Arnold Classic. Dat is een van de grootste toernooien op het gebied van de krachtsporten, met meerdere disciplines. Vorig jaar behaalde Kramer op hetzelfde toernooi in Zuid-Afrika ook een tweede eindklassering.

Kramer stond lange tijd op een gedeelde eerste plaats, maar moest in het klassement Jean-Francois Caron boven zich dulden. De Amerikaanse Jerry Pritchett eindigde als derde.