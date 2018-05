Voorstelling 'Yn it skaad fan de toer' volledig uitverkocht

De theatrale wandeling 'Yn it skaad fan de toer' is volledig uitverkocht. Dit weekend begint de voorstelling van 'Under de toer' van Culturele Hoofdstad. Het gaat over het gerucht dat Antsje van Uijlenburg in de kerk van Ryptsjerk begraven ligt. Antsje is de oudere zus van Saskia van Uijlenburg, de vrouw van Rembrandt van Rijn. De Uijlenburgs hadden in de zeventiende eeuw een buitenverblijf in Ryptsjerk.

Begraven in Ryptsjerk

Het verhaal gaat dat Antsje in de kerk van Ryptsjerk begraven ligt. De koster van de kerk zou de steen in 1930 verlegd hebben, omdat mensen er over struikelden. Er ligt nu een houten vloer. Er is nooit officieel onderzoek gedaan, waardoor het gerucht nog steeds bestaat. Er wordt flink op los gespeculeerd. Want zou Rembrandt zijn zus een schilderij hebben meegegeven op haar laatste reis?

Uitverkocht

De kaarten voor de wandeling zijn al uitverkocht. Wel zijn er nog kaarten voor concerten van de Poolse band Kroke, die in het kader van de voorstelling Ryptsjerk bezoekt. Kaarten voor de voorstelling in oktober zijn er nog wel.