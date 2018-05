Afdeling Minnertsga wint NK junioren in Franeker

De 105e editie van de Jong Nederland Partij in Franeker is zaterdag gewonnen door de afdeling Minnertsga. Op de kaatspartij, ook wel het NK junioren genoemd, pakte het partuur van Wesley Vriesema, Herre de Vries en Marten Bergsma de winst. In een spannende finale won Minnertsga met 5-5 en 6-6 van de winnaars van vorig jaar, de afdeling Sexbierum/Pietersbierum. Op die stand plaatste Bergsma een zitbal tegen Durk Ennema, Jan-Sjouke Weewer en Pieter van der Schoot.

De derde prijs was voor het partuur van Bitgum, dat partuur verloor in de halve finale van de verliezend finalisten. Voor de kaatsers uit Minnertsga was het de vierde keer dat ze de partij in Franeker wonnen. Eerder deden ze dat in 2000, 2002 en 2004.