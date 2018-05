Punt voor Harkemase Boys in Harderwijk

Harkemase Boys heeft zaterdagmiddag in Harderwijk een punt overgehouden aan het duel met VVOG. Het werd uiteindelijk 1-1, door doelpunten van Frank Hol en Yannick Kaluzi. Hol was al na drie minuten verantwoordelijk voor de openingsgoal van VVOG. Na een mindere beginfase kwam Harkemase Boys in de eerste helft langzamerhand beter in de wedstrijd.

Toch moest de ploeg tot de 69ste minuut wachten op een doelpunt. Kaluzi speelde toen Koornberg uit en noteerde de gelijkmaker. In die stand kwam in de slotfase van de wedstrijd geen verandering meer.