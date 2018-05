In zeehondencentrum Pieterburen is de eerste zeehondenpup van dit seizoen opgevangen. De kleine zeehond werd vrijdag aangetroffen op het strand van Vlieland. Na controle en observatie werd besloten de vermoeide pup op te vangen. Het dier werd onderzocht in het zeehondencentrum en is daar vanaf zaterdag te bewonderen.

De komende tijd wordt de zeehondenpup nog wel goed in de gaten gehouden, omdat ze nog vrij jong is.