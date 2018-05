ONS Sneek hard onderuit tegen kampioen Spakenburg

De voetballers van ONS Sneek hebben zaterdagmiddag op het eigen Zuidersportpark verloren van SV Spakenburg. De gasten waren met 4-0 te sterk voor de Snekers en daarmee heeft Spakenburg ook het kampioenschap in de derde divisie veiliggesteld. In de vijfde minuut maakte Olivier Pilon al het eerste doelpunt voor de bezoekers. Tien minuten later noteerde aanvoerder Philip Thies de tweede treffer.

Na de pauze besliste Spakenburg het duel. In de 74ste minuut scoorde Pilon zijn tweede goal van de wedstrijd en daarna was Tom van der Neut verantwoordelijk voor de eindstand van 4-0. Door het verlies van ONS zijn de Snekers nog niet zeker van directe handhaving in de derde divisie.