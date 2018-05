Op de N381 bij Oosterwolde zijn zaterdagmiddag meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Het gaat in ieder geval om drie auto's; die zijn door de klap flink beschadigd. Een van de auto's is na het ongeluk in de sloot terechtgekomen. Hoe de botsing precies kon gebeuren, is nog niet bekend. Meerdere personen zouden nog bekneld in de auto zitten.

Medewerkers van de ambulance zijn inmiddels ter plaatse om hulp te verlenen. Vanwege het ongeluk is de N381 momenteel in beide richtingen afgesloten.