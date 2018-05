Leerlingen zuidelijke gemeenten gratis naar opera Joure

Om leerlingen van het voortgezet onderwijs enthousiast te maken voor het muziekgenre opera, deelt de organisatie van Stichting Go! Opera gratis kaarten uit. Op 17 juni wordt in Joure in de buitenlucht in Park Herema State de opera Queen Arthur opgevoerd. Het stuk gaat over de middeleeuwse koning Arthur. In het stuk komt driehonderd jaar operageschiedenis aan bod, in een modern jasje.

Leerlingen van scholen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren die hier naartoe willen, kunnen zich aanmelden. Voorwaarde is wel dat de leerlingen naar de voorstelling komen onder begeleiding van een leerkracht.