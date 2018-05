In Lemmer heeft de brandweer zaterdagochtend een beknelde persoon bevrijd. Dat was achter een woning aan de Pluut. Hulpverleners waren een uur met het slachtoffer bezig. Die is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer, ambulance en de traumahelikopter waren aan het eind van de ochtend gealarmeerd.