Straatvoetbal op Oldehoofsterkerkhof

Overal in Friesland wordt zaterdag weer gevoetbald, maar niet alleen op de sportvelden. Op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden is het Nationaal Street Festival. Mensen uit het hele land die in de maatschappelijke opvang zitten, doen in 40 teams mee aan de straatvoetbalcompetitie. Ook zijn er verschillende workshops en activiteiten voor deelnemers en bezoekers.

De sportdag is een initiatief van Stichting Life Goals Nederland. Vier keer per jaar wordt het evenement ergens in Nederland houden. De deelnemers wisselen op de sportdag verhalen uit, maken nieuwe vrienden en komen in contact met de bewoners van de stad. De deelnemers zijn allemaal kwetsbaar en willen meer grip krijgen op hun leven. Door samen te sporten, worden dak- en thuislozen, vluchtelingen, verslaafden, jonge moeders of verwarde mensen gestimuleerd om te trainen. Ze hebben nu iets om naar toe te werken

René van Rijswijk

Oud-Cambuurspeler René van Rijswijk is ambassadeur van de sportdag. Hij is daarnaast ook scout en zoekt samen met de trainers van de teams naar deelnemers die niet alleen goed voetballen, maar ook op sociaal vlak een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Uit elke stad waar de straatvoetbalcompetitie wordt gehouden, zullen mensen worden geselecteerd voor het nationale team. Zij doen in november mee aan de Homeless World Cup in Mexico.

Stichting Life Goals Nederland werkt samen met onder andere zorginstellingen en sportverenigingen.