Fonteinen maken dag na officiële opening veel los

De fonteinen die vrijdag officieel zijn geopend, maken veel los in Fryslân. Tien van de elf fonteinen zijn voor het eerst aangezet, die van Dokkum is nog niet klaar. Bij de mistfontein in Leeuwarden was het zaterdagochtend al een drukte van belang. Veel mensen maakten een foto van de twee grote witte kinderhoofden in de mist.

Bij de fontein in Stavoren is een 'schuimpartij' zo twittert het Stavers Krantsie. De fontein met de grote vis heeft veel schuim in de bek. Verder valt op Twitter te lezen dat een Duitse toerist vrijdag de gemeente Harlingen belde, omdat hij een walvis in de haven zag liggen. De fontein in Harlingen is een replica van een echte walvis. Hij is 18 meter lang.