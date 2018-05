Friezen wagen zich aan Bertsolaritza-fenomeen

Uit het blote hoofd muzikaal dichten en rijmen. En dat direct nadat je een opdracht krijgt waar het over moet gaan; zo zou je het Baskische Bertsolaritza-fenomeen kunnen uitleggen. In Leeuwarden is vrijdagavond na de vertoning van een documentaire (Fryslân Dok) over het fenomeen gepoogd om daar een Friese variant van in het leven te roepen.

Bertsolaritza heeft veel betekend voor de Baskische taal en identiteit. Het is zeer populair en heeft een lange traditie. Een groepje Friezen probeerde dat in het Fries ook te doen. De meest logische manier om dat te doen, is om mensen uit te nodigen op het podium te stappen en gewoon te beginnen. Dat lukte prima, want er was behoorlijk wat animo en de sfeer leek eigenlijk al behoorlijk op wat er in Baskenland gebeurt, zei 'Bask om utens' Henrike Olasolo die in Amsterdam woont. Hij was speciaal voor deze gelegenheid naar Leeuwarden gekomen.