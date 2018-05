Uitdaging: binnen 32 uur langs de elf steden rennen

De Elfsteden Ultraloop is zaterdag gestart in Bolsward. De 39 deelnemers rennen 230 kilometer achter elkaar. Ze moeten in ieder geval binnen 32 uur over de finish komen, de snelsten doen dat binnen 24 uur.

Er doen hardlopers mee uit onder andere België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Japan. Julius van der Werf uit Leeuwarden rent ook mee. Hij heeft al een paar lange runs achter zijn naam staan, maar zo lang als de Elfsteden Ultraloop heeft hij nog niet gedaan. Naast hem komen nog vijf deelnemers uit Friesland, en zelfs een 'Fries om utens' uit Hongkong. De hardlopers zijn de hele tocht te volgen via GPS.

De finish van de Elfsteden Ultraloop is ook weer in Bolsward. Onderweg zijn er drie strenge tijdscontroles. Wie niet op tijd doorkomt, moet zijn startnummer inleveren.

Zaterdag om 23.00 uur moeten ze in Leeuwarden zijn, dan hebben ze er 100 kilometer opzitten. Zondagochtend om 08.00 uur is het meetpunt in Spannenburg op 160 kilometer. Als de hardlopers niet voor die tijd bij deze controleposten zijn, is de tocht voorbij. De finish is om 19.00 uur. Wie na deze tijd binnenkomt, wordt niet meer geklasseerd. De prijsuitreiking volgt om 20.00 uur in De Groene Weide.