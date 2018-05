Filmrechten Redbad al aan veertien distributeurs verkocht

De rechten van de film Redbad zijn al aan veertien distributeurs verkocht. Dat zegt de Friese filmproducent Klaas de Jong. De film is onlangs op het filmfestival in Cannes aangekocht door distributeurs in Engeland en het voormalige Joegoslavië. Eerder waren de filmrechten al verkocht aan Amerika en landen in het Midden-Oosten. "Het is heel ongebruikelijk dat de rechten van de film al worden verkocht voordat de film überhaupt klaar is. En helemaal voor een Nederlandse productie is dat heel bijzonder," vertelt De Jong trots. De film is dus aangekocht door veertien distributeurs, maar zal in meer landen te zien zijn. "Een film voor de Baltische Staten of het Midden-Oosten wordt verspreid naar veel meer landen."

Earnewâld

Redbad gaat over de Friese koning Radboud, die in de vroege middeleeuwen met behulp van de Vikingen strijd voerde tegen christenen die het geloof met harde hand oplegde in de lage landen. Aan de film hebben ook ruim 600 figuranten en 150 paarden meegedaan. Opnamen voor de film zijn onder andere gemaakt bij De Alde Feanen bij Earnewâld.

"Op dit moment zijn wij bezig met de laatste werkzaamheden. De film zelf is klaar, maar nu moet de muziek en het andere geluid erbij. Daar zijn we de komende weken nog wel flink druk mee." De film Redbad is op 28 juni voor het eerst in Nederland te zien.