Minister: "Daar gaan mensen zeker voor naar Friesland komen"

"Zo blijft Culturele Hoofdstad voor altijd in Friesland. Mooi ook de samenwerking met kunstenaars uit alle landen en Friesland die de deuren openzet voor de wereld, maar ook eigen mensen die hun eigen verhaal kunnen vertellen," zegt minister Ingrid van Engelshoven.

Ze is erg te spreken over de 11 fonteinen die Fryslân erbij heeft gekregen. De minister was vrijdag in Bolsward aanwezig bij de opening van de fonteinen van het 11Fountains-project van Culturele Hoofdstad. Ze verwacht dat de fonteinen niet alleen Friese bezoekers gaan trekken, maar ook gasten uit Nederland en Europa. "Elke fontein vertelt zijn eigen verhaal, dat maakt het zo bijzonder. Daar gaan mensen zeker voor naar Friesland komen. Het is mooi gedaan, de fonteinen vertellen het verhaal van Friesland. Sommige mensen moeten er nog aan wennen, maar dat is ook een functie van kunst, het ontregelen. Ik ben ervan overtuigd dat over een tijdje niemand de fonteinen meer wil missen."

De 11 fonteinen zijn ontworpen door internationale kunstenaars voor Leeuwarden-Fryslân 2018.