Politie zet in op bestrijding van cybercrime

In Leeuwarden zijn de meeste vormen van criminaliteit het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit de politiecijfers die de gemeente Leeuwarden vrijdag presenteerde. Er zijn minder inbraken, drugsoverlast en overlast van jongeren. Aan de andere kant lijkt het er op dat een deel van de criminaliteit verschuift naar zogenaamde cybercrime. Daar is nog niet goed zicht op.

Bij cybercrime gaat het om criminele activiteiten op internet, bijvoorbeeld het hacken van gegevens of het achterhalen van wachtwoorden om allerlei spullen te bestellen. De politie zet hier meer en meer op in, ook in Leeuwarden. Zij zijn met een project begonnen dat zich richt op alles, van preventie tot het oplossen van zaken. Daarvoor moeten politiemensen soms nog wel wat extra leren om ook de 'digitale boef' te kunnen pakken.