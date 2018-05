Dorpsbelang Oosterbierum heeft zorgen over kamerverhuur

Dorpsbelang Oosterbierum Kleaster-Lidlum heeft grote zorgen over het verhuur van kamers aan arbeidsmigranten in het dorp. Dat schrijft Dorpsbelang in een brief aan de inwoners van de dorpen. Het beleid van de gemeente Waadhoeke stelt dat een procent van alle huizen in het dorp gebruikt mogen worden voor kamerverhuur.

Volgens Dorpsbelang worden er in Oosterbierum op dit moment wel tien tot vijftien woningen gebruikt voor verhuur. Dorpsbelang heeft de gemeente gevraagd haar beleid te handhaven.

Rauw op het dak

De brief is in het Nederlands, Pools en Engels verspreid. Dorpsbelang geeft aan dat het nieuws voor arbeidsmigranten, die op dit moment in Oosterbierum een kamer huren, 'rauw op het dak kunnen vallen'. Het verzoek tot handhaving is dan ook niet tegen deze mensen gericht, maar heeft als doel het dorp leefbaar te houden.

Dorpsbelang is bezorgd over de leefbaarheid van Oosterbierum. Veel arbeiders die een kamer huren, doen niet mee aan activiteiten in het dorp. Ook bouwen ze er geen toekomst op, omdat de rest van hun familie nog ergens anders woont. Dat tast het dorpsleven aan, zo vindt Dorpsbelang.