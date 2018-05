Aantal woninginbraken in Noordoost-Fryslân omhoog gegaan

Het aantal woninginbraken in Noordoost-Fryslân is de afgelopen maanden flink omhoog gegaan. Dat meldt de politie op basis van cijfers. De stijging is opvallend, omdat in de rest van de provincie, en ook landelijk, het aantal inbraken afneemt. De politie in Noordoost-Fryslân roept inwoners dan ook op om maatregelen te nemen om een inbraak te voorkomen. Daarbij gaat het voornamelijk om goede sloten.

De cijfers

De afgelopen vijf jaar nam het aantal inbraken in het noordoosten van de provincie af. In 2016 werd er 137 keer melding bij de politie gedaan van inbraak. Vorig jaar waren dat er 113. In de eerste vier maanden van dit jaar kreeg de politie maar liefst 57 aangiftes van inbraak. Dat is een stijging van 30 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Hoe kan dat?

De politie denkt dat de toename voor een deel wordt veroorzaakt door inbrekers die zelf ook in Noordoost-Fryslân wonen. Daarom wordt er vanaf nu vaker gesurveilleerd in de regio.