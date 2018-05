Drachtster Boys wint van Pernis en dwingt beslissingsduel af

De zaalvoetbalsters van Drachtster Boys hebben er vrijdagavond voor gezorgd dat er een derde wedstrijd aan te pas moet komen om te beslissen wie landskampioen wordt. Thuis was de ploeg van trainer Symen Abe Hoekstra in de tweede wedstrijd met 3-1 te sterk voor Pernis. De eerste wedstrijd ging naar het team uit Zuid-Holland (4-2), waardoor de beslissing volgende week in Drachten valt.

Drachtster Boys kwam vrijdag in de eigen sporthal na achttien minuten spelen op achterstand door een eigen doelpunt van aanvoerder Jessie Prijs. Vlak voor de rust zette Esther van Toledo beide ploegen weer op gelijke hoogte.

Dreamstart

Drachtster Boys boog de stand in het begin van de tweede helft binnen twee minuten om. Anita Vellema zette de thuisclub op voorsprong, en even later maakte Prijs haar eigen goal goed door de 3-1 te maken. Een dreamstart voor Drachtster Boys, die de voorsprong niet meer uit handen gaf.

De finale is vrijdag om 20:30 uur in de sporthal in Drachten.