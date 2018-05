Voorlichting over zeehonden voor bezoekers Waddeneilanden

Bezoekers van de Waddeneilanden krijgen vanaf vandaag een filmpje op de veerboten te zien, waarin ze wordt verteld hoe ze moeten omgaan met zeehondenpups.

'Maak van een gezonde pup geen wees'

Het filmpje is onderdeel van de voorlichtingscampagne 'Maak van een gezonde pup geen wees'. De campagne is opgezet door de Waddenvereniging en de Nederlandse zeehondencentra. Het verstoren van zeehonden kan grote gevolgen hebben voor de pups. Vooral in deze periode van het jaar hebben de dieren veel rust nodig om hun jongen groot te brengen.

Meenemen? Nee, eventjes wachten!

Het gebeurt nog te vaak dat mensen zeehondenpups meenemen wanneer ze alleen zijn. Als de moeder op vis jaagt, is het jong alleen. De pups maken dan een klagend geluid, waardoor veel mensen denken dat het jong is verstoten door de moeder. In het filmpje wordt uitgelegd dat mensen eventjes moeten wachten totdat de moeder terug komt. Genoeg afstand bewaren is in dat geval het beste.