Súdwest-Fryslân heeft hoge kosten aan onderhoud fonteinen

Súdwest-Fryslân is met zes steden de gemeente met de meeste fonteinen, die zijn geschonken vanuit het Culturele Hoofdstad-project 11Fountains. Wethouder Stella van Gent is er enorm trots op, maar er is ook een andere kant aan het verhaal. ''Tegelijkertijd vormen de fonteinen wel een enorme kostenpost in de gemeentebegroting. Ieder jaar is de gemeente 10.000 euro per fontein kwijt aan onderhoudskosten. En de fonteinen staan er zeker nog 20 jaar, verwacht Van Gent. ''We hebben dit financiële punt besproken in de gemeenteraad, en dat was nog best spannend'', geeft ze toe. ''Maar we kregen uiteindelijk een akkoord.''

Hoe lang de gemeente precies de onderhoudskosten van de fonteinen voor haar rekening gaat nemen, is nog niet duidelijk. Van Gent hoopt in ieder geval dat de kunstwerken zichzelf terugbetalen in de vorm van meer toeristen uit binnen- en buitenland die naar Súdwest-Fryslân komen om de fonteinen te bekijken.