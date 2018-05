Minder vee moet voor rijke natuur zorgen op Schiermonnikoog

Boeren op Schiermonnikoog krimpen voor 2020 hun veestapel met 35 procent in. Dat is een van de afspraken die in de overeenkomst staat tussen zeven boerenbedrijven op het eiland, de gemeente en Natuurmonumenten. Zaterdag wordt die overeenkomst door hen ondertekend.

Het doel van de overeenkomst is dat er minder intensief landbouw wordt bedreven, zodat er een rijkere natuur ontstaat. Door de kleinere veestapel gaat de stikstofuitstook flink omlaag. Bovendien wordt de landbouwpolder aantrekkelijker voor bloemen en weidevogels.

Kwalitatieve streekproducten

Om de boeren tegemoet te komen, gaan de gemeente en Natuurmonumenten de bedrijven steunen bij het opzetten van een zuivelboerderij op het eiland. De boeren gaan zich richten op kwalitatieve streekproducten, die voldoen aan de criteria van de Albert Heijn.

Natuurmonumenten stelt bovendien een deel van de kwelder voor een lage pachtprijs aan boeren beschikbaar om hun jongvee daar te laten grazen.