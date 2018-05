De twee dodelijke slachtoffers van het bedrijfsongeluk donderdagmiddag bij machinefabriek Douna in Leeuwarden waren werknemers van Mokveld Valves BV uit Gouda. Dat heeft advocaat Bart Korvemaker laten weten. Hij is woordvoerder voor beide bedrijven.

Mokveld Valves BV is gespecialiseerd in de aandrijving van klepsystemen bij de gas- en olie-industrie. De beide slachtoffers waren bij Douna om een opstelling te testen. Daarbij is iets misgegaan. Meer kon Korvemaker niet over het ongeluk zeggen.