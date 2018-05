Arends wordt eerste Friese tennisser op Roland Garros

Er staat dit jaar bij Roland Garros een Fries op de tennisbaan. Sander Arends uit Leeuwarden heeft zich geplaatst voor het grandslamtoernooi in Parijs. Dit heeft hij te danken aan zijn positie op de wereldranglijst. Arends is op dit moment de nummer 65 van de wereld. De Leeuwarder vormt met Adil Shamasdin uit Canada een koppel in Parijs.

Arends was ook al de eerste Fries die op Wimbledon stond en mag nu zijn opwachting maken op het Franse gravel. Het toernooi in Parijs begint op 21 mei.

Geen finale in Portugal

Er was ook minder goed nieuws voor Arends vrijdag. In de halve finale van het challengertoernooi in Lissabon ging de Leeuwarder, samen met Shamasdin, onderuit. De Pool Tomasz Bednarek en Hunter Reese uit Amerika waren in drie sets te sterk voor Arends en Shamasdin (4-6, 6-2, 8-10).