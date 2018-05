VIDEO: Dit zijn de elf fonteinen in de elf Friese steden

Ver voor de officiële opening waren ze al veel in het nieuws: de elf fonteinen in de elf Friese steden. Vrijdag was het zover en is het LF2018-project 11Fountains officieel geopend. De fonteinen zijn ontworpen door kunstenaars van over de hele wereld.

Live op televisie stelden de kunstenaars hun eigen fontein voor het eerst in werking. Tussendoor werden er beelden getoond die het publiek van stad naar stad begeleidden. Van Leeuwarden naar Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Warkum, Hindeloopen, Stavoren, Sloten, IJlst en Sneek.