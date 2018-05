Nederland, Duitsland en Denemarken tekenen 'Waddenverdrag'

De milieu- en natuurministers van Nederland, Duitsland en Denemarken hebben vrijdagmiddag het Verdrag van Leeuwarden ondertekend. Dit verdrag is opgesteld om het Waddengebied beter te beschermen.

De drie landen gaan met elkaar onderzoek doen naar de gevolgen van de klimaatverandering voor het Waddengebied. Ook gaan de landen proberen om de trekvogels meer ruimte te geven door meer gebieden aan te wijzen waar de vogels kunnen broeden. Ook wordt er gekeken naar wat er kan worden gedaan aan de afname van het aantal vissoorten in de Waddenzee.

Plastic

Er komt ook steun voor projecten om wat te doen aan het voorkomen van plastic in het Waddengebied. De Duitse milieuminister Svenja Schulze wil zich daar de komende jaren voor inspannen. Schulze nam in Leeuwarden het voorzitterstokje van de Waddenministers over van haar Nederlandse collega Carola Schouten.

Waddenbelevingscentrum

Schulze is betrokken bij de oprichting van het Waddenbelevingscentrum in Wilhelmshaven, dat moet uitgroeien tot een kenniscentrum in het centrum van het Waddengebied. Het doel is dat de volgende regeringsconferentie over het Waddengebied in 2022 in Wilhemshaven is.