SC Cambuur trekt verdediger aan en legt spits langer vast

SC Cambuur heeft vrijdagmiddag Emannuel Mbende vastgelegd. De 22-jarige centrale verdediger zette zijn handtekening onder een contract voor een seizoen, met de optie voor nog een seizoen. De nieuwe aanwinst moet nog wel medisch worden gekeurd.

Mbende is geboren in Kameroen, maar beschikt ook over de Duitse nationaliteit. De mandekker speelde daar in de jeugdopleiding van Borussia Dortmund en kwam als laatste uit voor Chemnitzer FC.

Technisch manager Foeke Booy is blij met de komst van Mbende. ''Hij is hier op stage geweest en heeft toen een zeer goede indruk achtergelaten. Bij Dortmund heeft hij een gedegen opleiding gehad, en met zijn fysieke kracht en winnaarsmentaliteit is hij een waardevolle toevoeging voor onze achterste linie.''

Rossi tekent bij

Naast het aantrekken van Mbende had Cambuur nog meer spelernieuws: Spits Karim Rossi speelt ook volgend seizoen in het shirt van de Leeuwarders.

''Helaas heeft hij dit seizoen niet veel kunnen spelen'', zegt Booy over Rossi, ''maar in de wedstrijden dat hij erbij was, heeft iedereen kunnen zien wat zijn kwaliteiten zijn. Met zijn drive, kracht en scorend vermogen kan hij het verschil maken.''