VIDEO: 230 kilometer hardlopen bij de Elfsteden Ultraloop

In Bolsward ging zaterdag de derde editie van de Elfsteden Ultraloop van start. De deelnemers lopen hard en wandelen 230 kilometer achter elkaar. Dit jaar zijn er 39 deelnemers, en die moeten in ieder geval binnen 32 uur over de finish komen, de snelste deelnemers doen dat binnen 24 uur.

Julius van der Werf uit Leeuwarden loopt ook mee. Hij heeft al een paar lange runs achter zijn naam staan, maar zo'n lange loop als de Elfsteden Ultraloop heeft hij nog niet eerder gedaan. In april maakte Omrop Fryslân een portret van de Leeuwarder ultraloper.

Het is een internationale groep deelnemers die in Bolsward aan de start verschijnt, met renners uit onder andere België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Japan. Naast Van der Werf komen er nog vijf deelnemers uit Fryslân, en zelfs een Fries uit Honkong. De hardlopers zijn de gehele tocht te volgen via GPS.

De finish van de Elfsteden Ultraloop is ook weer in Bolsward. Onderweg zijn er drie strenge tijdscontroles. Wie niet op tijd langskomt, moet zijn startnummer inleveren.