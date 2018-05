Omrop TIP: Volg de fietselfstedentocht

Op 21 mei is het de dag dat duizenden fanatieke fietsers van stad naar stad fietsen. 's Ochtends om 5.00 uur begint dan de fietselfstedentocht en Omrop Fryslân is er natuurlijk bij! Op radio, televisie en online zijn de fietsers de hele dag te volgen tijdens hun 235 kilometer lange tocht van Bolsward tot Bolsward.

Vanaf 8.00 uur doet Omrop Fryslân verslag van het fietsevenement op radio en televisie. 's Ochtends eerst vanuit Dokkum, 's middags kijkt Omrop Fryslân bij de stempelpost in Oudemirdum. Verder is de rijdende verslaggever Timo Jepkema op pad om in de verschillende steden verslag te doen van het evenement.

Op televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app zijn de hele dag live beelden te zien van de fietsers. Iedereen kan op pinkstermaandag berichten insturen via de Omrop-app. De ingestuurde berichten komen voorbij op televisie.

Omrop Fytsbân

Nieuw dit jaar is het Omrop Fytsbân-busje! Fietsers die last hebben van technische mankementen, worden bij de tocht der tochten geholpen door het Omrop Fytsbân-team. Het team zorgt ervoor dat er met een gerust hart weer verder kan worden gefietst. Daarnaast is het Omrop Fryslân promotieteam in de verschillende steden te vinden om echte Omrop-fietsbellen uit te delen.

Warm onthaal

Vanaf 18.20 uur kijkt presentator Roelof Lousma bij de finish hoe de fietsers aankomen in Bolsward en hoe het met ze gesteld is. Naast de verslaggeving zijn er ook reportages te zien van verschillende deelnemers.