''Moeke hat oek in doekje op ut hoofd, dêr is niks mis met!'

Inmiddels was deze week de discussie over hoofddoekjes terug. Aanleiding was het besluit van de Leeuwarder parfumeriezaak Douglas om een medewerkster die een hoofddoek wilde dragen, van de winkel naar het magazijn te verbannen. ''Schandalig! In een woord schandalig!'', was een van de reacties op de Leeuwarder vrijdagmarkt. Maar ook: ''Mensen moeten zich aanpassen bij hoe het hier gaat.'' En: ''Douglas betaalt het salaris en mag dus ook bepalen hoe het winkelpersoneel erbij loopt.''

Een moslima vertelde dat ze bij Albert Heijn had gewerkt, en dat het dragen van een hoofddoek daar geen punt was. Dat het bij Douglas wel speelt vindt ze ''jammer en verdrietig''. En dan was er ook nog een Leeuwarder die niet veel snapte van alle ophef: ''Mijn moeke hat oek altyd in doekje op ut hoofd, dêr is niks mis met!''