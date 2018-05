'Waddenfonds moet elk jaar tien miljoen extra investeren'

De Statenfractie van de FNP vindt dat het Waddenfonds jaarlijks tien miljoen euro meer in projecten moet investeren. Wanneer dat niet gebeurt, moet er na 2026 geld terugbetaald worden aan het Rijk.

Er zit op het moment meer dan honderd miljoen euro in het Waddenfonds en het Rijk doet daar elk jaar miljoenen bij. Het Waddenfonds geeft de komende jaren niet meer uit en dat zou kunnen betekenen dat de miljoenen die overblijven, teruggegeven moeten worden. Volgens de FNP zijn er genoeg projecten waar het geld in gestoken kan worden.

Interessante projecten

Volgende de FNP zijn er momenteel een hoop interessante, inhoudelijke en kwalitatief goede projecten die op de plank liggen. Toch, door afstemming en procedures, duurt het vrij lang voordat daar aan begonnen kan worden.

Daardoor worden projecten uitgesteld en wordt het geld dat daarmee gepaard gaat, ook later uitgegeven. Bovendien zijn een aantal projecten goedkoper dan gedacht werd of gaan projecten helemaal niet door, waardoor er een enorme reserve ontstaat.

Economie en ecologie

Om te voorkomen dat het geld weer naar de schatkist van het Rijk gaat, zal de FNP komende woensdag in de Staten met een amandement komen. Doel is het investeringsniveau met om en nabij jaarlijks tien miljoen omhoog brengen, zodat er tot en met 2026 per jaar veertig miljoen beschikbaar komt voor projecten.

Een goede zaak, volgens FNP-Statenlid Sybren Posthumus. "Dat is goed voor de economie en ecologie in onze regio. Werkgelegenheid, natuur en milieu hebben allemaal belang bij de investeringen van het Waddenfonds."