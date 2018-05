Omrop Fryslân TV weer overal in Nederland bij KPN te zien

Omrop Fryslân is vanaf 1 juli weer overal in Nederland te zien op televisie voor mensen die KPN hebben. Sinds vorige zomer kunnen KPN-klanten buiten de provincie de Omrop niet meer zien. KPN vindt dat er buiten Fryslân nauwelijks naar de Omrop wordt gezien, terwijl er wel auteursrechten moeten worden betaald. Die rechten van 20.000 euro per jaar zullen voortaan door de provincie Fryslân worden betaald.