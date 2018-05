Man uit Suwâld met drugslab in boerderij is weer vrij

De man uit Suwâld die in december vorig jaar is aangehouden in verband met het opgerolde drugslab in zijn boerderij is voorlopig weer op vrije voeten. Wel moet de man zich aan twee voorwaarden houden. Hij mag geen contact opnemen met de andere verdachten en moet zich melden wanneer de politie hem oproept gehoord te worden.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtzaak zal plaatsvinden. Volgens justitie moet er eerst nog meer onderzoek worden gedaan. Behalve de man uit Suwâld zijn er in deze zaak nog twee verdachten, één uit Assen en één uit Roden. Zij zijn veertien dagen geleden opgepakt.