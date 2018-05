Zorgen over de komst van 30.000 kippen naar Aalsum

Inwoners van het dorp Aalsum, in de omgeving van Dokkum, maken zich zorgen over de komst van een kippenboer. Het is een biologisch kippenbedrijf en dat betekent dat de 30.000 kippen buiten mogen rondlopen. De inwoners van het dorp maken zich daardoor ernstige zorgen over hun gezondheid.

Fijnstof

Twee inwoners uit het dorp, Itte van der Sluis en Marja Brouwer, zetten zich in voor de zaak en voor de bewoners. "Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat de landbouw de enige sector is waar de uitstoot van fijnstof toeneemt. Vrije-uitloopkippen zorgen voor tweederde van alle fijnstof afkomstig uit de landbouw", vertelt Brouwer.

Gezondheidsrisico's

Over de gezondheidsklachten hebben de Aalsumers contact gezocht met GGD Fryslân. Volgens Brouwer en Van der Sluis deelt de GGD hun zorgen en vindt de instelling dat de gemeente onderzoek moet doen naar de gezondheidsrisico's. "Klachten die kunnen optreden zijn hartklachten, longklachten en bij jonge kinderen de ontwikkeling van de longen", vertelt Brouwer.