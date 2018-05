Machinefabryk Douna paar dagen dicht vanwege fataal ongeluk

Machinefabriek Douna in Leeuwarden is in elk geval tot aan het eind van het Pinksterweekend dicht vanwege het dodelijke ongeluk dat daar donderdag gebeurde. Het bedrijf wil de werknemers de kans geven, om op adem te komen en de klap te verwerken. Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven. Eén overleed in de fabriek. De tweede werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar later overleden.

De identiteit van beide slachtoffers is nog niet vrijgegeven. Wel is bekend dat het gaat om twee werknemers van een vaste afnemer van Douna. Ze waren in Leeuwarden voor het testen en inspecteren van een bestelde machine. Over de toedracht van het ongeluk is nog weinig bekend. De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nog bezig met het onderzoek.