Bolswarder wordt agressief tegen politie na ruzie met broer

De politie in Leeuwarden moest donderdagavond in actie komen bij een ruzie tussen twee broers. De beide mannen hadden onenigheid gekregen op straat in De Gealanden. Toen de politie de situatie wilde sussen, werd een van de broers agressief en vloog hij een agent aan. De 24-jarige Bolswarder beledigde de politie en begon te spugen en te schoppen. Met moeite kon de politie de man in bedwang krijgen.

De Bolswarder is ingesloten voor verder onderzoek. Vanwege zijn gewelddadige gedrag moet hij zich voor de rechter verantwoorden.