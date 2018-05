Cassatie in zaak mysterieuze dood De Vrieze ingetrokken

Het Openbaar Ministerie gaat niet verder in cassatie in de zaak over de mogelijke moord op Michael de Vrieze uit Burum. De Friese schaker verdween spoorloos in april 2010. Zijn huisgenoot, de nu 40-jarige Cafer G., werd aangehouden en veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar in hoger beroep werd hij afgelopen december door het gerechtshof vrijgesproken. Hierop ging het Openbaar Ministerie in cassatie. Het cassatieverzoek wordt nu ingetrokken, omdat het OM geen kansen ziet om tegen de uitspraak van het hof in te gaan.

Nu de verdachte wordt vrijgesproken, zal er een schadeprocedure worden gestart, zegt de advocaat van Cafer G. De man heeft vier jaar vastgezeten, waarvan een jaar in Rusland, en is zijn bedrijf in Turkije kwijtgeraakt. Volgens zijn advocaat wil G. wel dat er verder onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke dader. "Zolang de zaak niet wordt opgelost, blijft altijd enige verdenking aan cliënt hangen. Hij ziet graag zijn naam gezuiverd", aldus de raadsman.