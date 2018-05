Op de splitsing van de Uraniumweg met de Rotstergaastweg in Heerenveen is vrijdagochtend een aanrijding geweest. Een busje en een auto botsten daar op elkaar, waarschijnlijk na een voorrangsfout van één van de bestuurders. Eén van hen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het busje en de auto hebben fikse schade opgelopen en zijn weggesleept.