In een woning aan Achter de Hoven in Leeuwarden heeft de politie donderdag amfetamine, GHB en een stroomstootwapen gevonden. De politie was een onderzoek gestart naar aanleiding van meerdere klachten van omwonenden.

De drugs en het wapen zijn in beslag genomen. De politie heeft een 38-jarige verdachte aangehouden. Die zit vast voor verder onderzoek.