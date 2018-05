Internationale erkenning voor obesitas-centrum MCL

Het Centrum Obesitas Noord Nederland van ziekenhuis MCL in Leeuwarden heeft internationale erkenning gekregen. Als het gaat om operaties voor mensen met ernstig overgewicht, mag het centrum zich nu 'Centre of Excellence' noemen. Dat betekent dat het ziekenhuis op dit gebied aan de hoogste eisen voldoet. Onderzoek wijst uit dat na 80 procent van de operaties bij te zware mensen binnen een half jaar het overgewicht halveert. Dit jaar worden in het MCL 850 patiënten geopereerd. Dat is een verdubbeling in vergelijking met acht jaar geleden.

Obesitas brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee. Te denken valt aan suikerziekte, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte. Bijvoorbeeld het verkleinen van de maag kan volgens een chirurg van het MCL het leven van een obesitas-patiënt drastisch verbeteren.