Huis in Harlingen verloot voor bouw historisch schip

In Harlingen wordt een grote loterij georganiseerd waarbij de deelnemers een huis kunnen winnen. Initiatiefnemer van de loterij is de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz. Met het geld dat wordt opgehaald, kan de verdere bouw van een historisch schip worden bekostigd. Het gaat om de replica van het schip van de Terschellinger zeevaarder Willem Barentsz, dat in het jaar 1596 naar Nova Zembla voer. Het schip is bijna klaar en zal eind dit jaar te water worden gelaten.

De prijs per lot is 96 euro. Behalve het woonhuis aan het Noordijs, kunnen ook een auto, fietsen en een Chinese rijsttafel worden gewonnen. De loterij begint zaterdag om half zeven 's avonds. Op 6 oktober worden de winnaars bekend gemaakt.

Meer informatie over de loterij is binnenkort hier te vinden.