Nieuw kledingbeleid Douglas na hoofddoek-incident Leeuwarden

Parfumerie Douglas gaat haar kledingbeleid aanpassen. Aanleiding is de ophef over een medewerkster met een hoofddoek in het Leeuwarder filiaal. Zij zou vanwege haar hoofddoek geen klanten in de winkel meer mogen helpen en alleen nog in het magazijn worden ingezet. Volgens het kledingbeleid van Douglas is er geen ruimte voor religieuze uitingen. Dit kwam de parfumerieketen op veel boze reacties te staan.

Kwetsend

Douglas schrijft nu in een verklaring dat ze de ophef betreuren en alle reacties erg serieus nemen. "Het is nooit onze bedoeling geweest om met ons kledingbeleid mensen te kwetsen. Onze winkels zijn er natuurlijk voor iedereen!" De parfumerie geeft verder aan dat het wel wat tijd nodig heeft om het beleid aan te passen. Het is nog niet bekend wat de aanpassing van het kledingbeleid inhoudt.