Kaatsvereniging Dronryp viert 125-jarig jubileum

Kaatsvereniging Sjirk de Wal in Dronryp bestaat 125 jaar. De Dronrypsters zullen dat weten ook, want het dorp zal maar liefst tweeënhalve week feestvieren tot en met 3 juni, met als hoogtepunt de beroemde Rypster Merke. Deze grootste dorpskermis van Fryslân, met zo'n dertig attracties, duurt dit jaar vanwege het jubileum vier dagen in plaats van drie. De festiviteiten begonnen donderdag met een receptie in de aangeklede feesttent. Op die receptie werd het eerste exemplaar van het jubileumboek overhandigd aan de voorzitters van Sjirk de Wal en Doarpsbelang Dronryp.

Vitaal

Volgens voorzitter Lute Pen van Sjirk de Wal is zijn vereniging ook na 125 jaar nog steeds 'erg vitaal'. Voorzitter Klaas Koopmans van Dorpsbelang zegt dat Sjirk de Wal het 'hart van Dronryp' is. Voorzitter Wigle Sinnema van de KNKB noemde Sjirk d eWal 'een sterke kaatsclub, met een rijke historie'.