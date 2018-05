Personeelstekort basisonderwijs neemt toe, ook in Fryslân

Het tekort aan onderwijspersoneel in het basisonderwijs wordt in een rap tempo groter, ook in Fryslân. In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal vacatures in vergelijking met een jaar eerder landelijk met meer dan een derde toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van beleidsadviesbureau Ecorys. De onderzoekers hebben de cijfers van de grootste vacaturewebsites en de vacatures op de scholen zelf bestudeerd.

Volgens de onderzoekers neemt de vraag naar onderwijzers voor basisscholen al ruim anderhalf jaar toe. Door het tekort aan geschikte kandidaten duurt het steeds langer voordat vacatures vervuld kunnen worden. Volgens het onderzoeksbureau krijgen meesters en juffen tegenwoordig sneller een vast dienstverband aangeboden, om ze zo toch binnen te halen.

Hoewel de grote tekorten met name in de Randstad spelen, wordt het ook voor Friese scholenkoepels steeds moeilijker onderwijzers te vinden. Volgens bestuurder Alber Helder van Proloog lukt het de schoolkoepel tot nu toe nog wel de vacatures te vervullen, maar het tekort wordt steeds groter.