Minister wil beter beheer Waddenzee, voorstel naar Kamer

Minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur zal nog dit jaar een voorstel naar de Tweede Kamer sturen voor het beter regelen van het beheer van de Waddenzee. De minister komt daar vrijdag over aan het woord op de internationale conferentie over Werelderfgoed de Waddenzee in Leeuwarden.

Directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging heeft de minister twee dagen geleden gevraagd om één centrale beheerder voor het Waddengebied. Op dit moment houden zo'n dertien instanties zich bezig met het beheer van het Waddengebied. Dat maakt de samenwerking en voeren van een goed beheer erg lastig.

Verdrag van Leeuwarden

Minister Schouten lijkt Jacobi tegemoet te komen, maar onderzoekt nog hoe die centrale regie over het Waddengebied er precies uit moet zien. Bovendien is het Waddengebied niet alleen de verantwoordelijkheid van Nederland, maar ook van Duitsland en Denemarken. Schouten is blij dat ze in Leeuwarden direct met haar collega's Svenja Schulze uit Duitsland en Jakob Ellemann-Jensen uit Denemarken afspraken kan maken. Op de ministerconferentie over de Waddenzee wordt vrijdag het Verdrag van Leeuwarden ondertekend met afspraken over de komende jaren, tenminste als Nederland, Duitsland en Denemarken het eens worden.

Verder onderzoek nodig

Vlak voor het begin van de ministerconferentie verscheen het Wadden Sea Quality Report van honderd internationale wetenschappers. Volgens dat rapport gaat het goed met de zeehonden in het Waddengebied, maar slecht met de visstand en de broedvogels.

Minister Schouten neemt die feiten serieus, maar vindt ook dat er verder onderzoek nodig is. "Als het slecht gaat met de trekvogels ligt dat niet alleen aan het Wad, maar er spelen ook andere zaken mee, zoals klimaatverandering. Dat moet je integraal bekijken."

De schrijvers van het Status Report pleiten ook voor meer onderzoek. De minister is wel duidelijk over haar intentie voor het Waddengebied: "Ik zou graag over een paar jaar willen constateren dat het weer de goede kant op gaat met de Waddenzee."