Friezen fietsen samen naar Culturele Hoofdstad

Friezen uit Nederland en Duitsland fietsen de komende dagen samen van Bräist/Bredstedt in Noord-Fryslân in Duitsland naar Leeuwarden. De YnterFryske Rie organiseert die tocht vanwege Culturele Hoofdstad. De fietstocht gaat onder andere over het eiland Helgoland in de Noordzee, over Aurich en Leer. Op pinksterzondag fietsen de Nederlandse en Duitse Friezen van Leer naar Leeuwarden.

Onderweg in Fryslân is er aandacht voor de Friese cultuur en voor projecten van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het is de bedoeling om er een jaarlijkse traditie van de fietstocht te maken.