Opening culturele hoofdstad-fonteinen op 'kletterdei'

Zal het water vrijdag kletteren in de Friese elf steden? Dan is namelijk de officiële opening van de fonteinen van het LF2018-project 11Fountains. Alleen de ijsfontein van Dokkum is nog niet klaar. Die heeft vertraging opgelopen, omdat de techniek ingewikkelder is dan verwacht.

Spannend

Het is een spannend jaar geweest. De provincie heeft een jaar geleden de leiding van het project van de organisatie Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad overgenomen, omdat dat financiële problemen had. Toen bleek dat er nog helemaal geen contracten waren afgesloten over de uitvoering. ''Gelukkig hebben de provincie en de betrokken gemeenten veel ervaring met infraprojecten. Dus is het goed gekomen'', vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. Het was allemaal krap. De meeste fonteinen zijn de laatste twee weken pas geïnstalleerd. In Bolsward werden bij de aanleg vijftig skeletten gevonden, waardoor de aanleg van de vleermuisfontein vertraging opliep. De spuitinstallatie moet nog worden aangelegd. Bij de opening van vrijdag komt er een tijdelijke watervoorziening.

Kritiek

Er is veel kritiek geweest op de fontein. Veel mensen vroegen zich af waarom de fonteinen niet door Friese kunstenaars konden worden gemaakt. "Vreemde ogen zien andere dingen'', zei projectleider Anna Tilroe daarover. Het zijn nu kunstenaars uit de wereldtop die de fonteinen hebben gemaakt, zoals Jaume Plensa uit Spanje, die de mistfontein in Leeuwarden heeft gemaakt, en Cornelia Parker, die de woeste leeuwenfontein in Workum heeft gemaakt. De fonteinen moeten veel cultuurtoeristen naar de Friese elf steden lokken.

Geld

Voor het project is 5,6 miljoen euro begroot. Daarvan komt 4,5 miljoen uit de begroting van culturele hoofdstad, een ton uit het Mondriaanfonds en 1 miljoen uit sponsorgeld. Komende herfst komt de eindafrekening. Dan wordt duidelijk of ze binnen het budget zijn gebleven. Het zou wel eens hoger kunnen uitvallen door de vertraging in Dokkum en de vondst van skeletten in Bolsward. Verder moeten de fonteinen ook worden onderhouden. Daar wordt een stichting voor opgericht. Voor elke fontein wordt door de gemeente waar de fontein in staat, zo'n 10.000 euro in een gemeenschappelijke pot gestort, waar het onderhoud van wordt gedaan. Een dure aangelegenheid voor Súdwest-Fryslân, want die gemeente heeft maar liefst zes LF2018-fonteinen.

Opening

Tien fonteinen worden vrijdag officieel geopend. Die in Dokkum dus niet, maar Dokkum doet wel mee in het openingsprogramma. Alle kunstenaars zullen hun eigen fontein aanzetten. Ze zijn er bijna allemaal bij, behalve Jaume Plensa en Cornelia Parker. De opening is vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur. De fonteinen gaan achter elkaar aan. Dat wordt dan in beeld gebracht. Omrop Fryslân zendt dat vrijdag live op televisie en internet uit.